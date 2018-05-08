На Ставрополье дошколята поздравили участников дорожного движения с Днем Победы в Великой Отечественной Войне

В преддверии праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне в станице Ессентукской Предгорного района автоинспекторы совместно с воспитанниками детского сада №6 провели профилактическую акцию «Георгиевская ленточка».

Данная акция, в которой активное участие принимают сотрудники полиции региона, уже стала традиционной. Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции раздают всем участникам дорожного движения георгиевские ленты, одновременно призывая водителей и пешеходов к взаимному уважению на дорогах.

В этом году в рамках акции дошколята и сотрудники ГИБДД вручали участникам дорожного движения, а также пассажирам транспортных средств, не только георгиевские ленточки, но и воздушные шары. На автомобилях ребята размещали специальные наклейки, символизирующие Победу советского народа в Великой Отечественной Войне. Также малыши призвали участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, особенно в период проведения праздничных мероприятий.

Организаторы акция надеются, что водители прислушаются к теплым пожеланиям маленьких пешеходов и будут внимательны, управляя транспортными средствами не только в праздничные дни.