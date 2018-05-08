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На Ставрополье дошколята поздравили участников дорожного движения с Днем Победы в Великой Отечественной Войне
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На Ставрополье дошколята поздравили участников дорожного движения с Днем Победы в Великой Отечественной Войне 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 34 минуты назад
В преддверии праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне в станице Ессентукской Предгорного района автоинспекторы совместно с воспитанниками детского сада №6 провели профилактическую акцию «Георгиевская ленточка».
Данная акция, в которой активное участие принимают сотрудники полиции региона, уже стала традиционной. Ежегодно сотрудники Госавтоинспекции раздают всем участникам дорожного движения георгиевские ленты, одновременно призывая водителей и пешеходов к взаимному уважению на дорогах.
В этом году в рамках акции дошколята и сотрудники ГИБДД вручали участникам дорожного движения, а также пассажирам транспортных средств, не только георгиевские ленточки, но и воздушные шары. На автомобилях ребята размещали специальные наклейки, символизирующие Победу советского народа в Великой Отечественной Войне. Также малыши призвали участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, особенно в период проведения праздничных мероприятий.
Организаторы акция надеются, что водители прислушаются к теплым пожеланиям маленьких пешеходов и будут внимательны, управляя транспортными средствами не только в праздничные дни.
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