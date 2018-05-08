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На двух пешеходных переходах в ЮВАО появились предупреждающие надписи на асфальте
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На двух пешеходных переходах в ЮВАО появились предупреждающие надписи на асфальте 

Префектура Юго-Восточного административного округа 36 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Надписи, напоминающие о правилах безопасности при переходе проезжей части, появились на двух наземных пешеходных переходах в ЮВАО.
Так, надписи «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам» и «Снимите наушники» появились у «зебр» по адресам: Новочеркасский бульвар, дом 42, улица Душинская, дом 14.
— Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы, — сказал руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Вадим Юрьев. — Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги.
Всего в столице такое ноу-хау решили опробовать на 14 пешеходных переходах. Надписи нанесли в тех местах, где были случаи дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими пешеходами.
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