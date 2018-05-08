Госавтоинспекция Новосибирской области присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области вручили Георгиевские ленты жителям и гостям региона. Им помогали ученики профильных классов ГИБДД, ЮИДовцы и учащиеся вузов. Акция проходила на территории всей Новосибирской области.

Вручая Георгиевские ленточки и тематические памятки пешеходам и автомобилистам, участники акции поздравляли их с приближающимся праздником, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

В одной из автошкол Новосибирской области вместе с символами Победы будущим водителям вручили письма-обращения школьников с просьбой быть аккуратными на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Водители и пешеходы благодарили участников акции и в свою очередь также поздравляли их с праздником Победы.