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Госавтоинспекция Новосибирской области присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
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Госавтоинспекция Новосибирской области присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В преддверии праздничных мероприятий, посвященных 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники Госавтоинспекции Новосибирской области вручили Георгиевские ленты жителям и гостям региона. Им помогали ученики профильных классов ГИБДД, ЮИДовцы и учащиеся вузов. Акция проходила на территории всей Новосибирской области.
Вручая Георгиевские ленточки и тематические памятки пешеходам и автомобилистам, участники акции поздравляли их с приближающимся праздником, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.
В одной из автошкол Новосибирской области вместе с символами Победы будущим водителям вручили письма-обращения школьников с просьбой быть аккуратными на дороге и строго соблюдать Правила дорожного движения.
Водители и пешеходы благодарили участников акции и в свою очередь также поздравляли их с праздником Победы.
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