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В Пензе никак не найдут автомобилиста, бросившего сбитую женщину на ул. Чаадаева
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В Пензе никак не найдут автомобилиста, бросившего сбитую женщину на ул. Чаадаева 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники пензенской Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП с участием пешехода.
По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, 27 апреля в 15.00 напротив дома № 113 по улице Чаадаева в Пензе неустановленный водитель за рулем автомобиля сбил женщину 1966 года рождения, и с места аварии скрылся, даже не предложив пострадавшей помощи. В результате ДТП пешеход женщину получила травмы.
«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам:: 59-90-47, 59-91-26, или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет № 13», — обращаются к пензенцам автополицейские.
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