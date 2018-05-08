В Пензе никак не найдут автомобилиста, бросившего сбитую женщину на ул. Чаадаева

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции ищут очевидцев ДТП с участием пешехода.

По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, 27 апреля в 15.00 напротив дома № 113 по улице Чаадаева в Пензе неустановленный водитель за рулем автомобиля сбил женщину 1966 года рождения, и с места аварии скрылся, даже не предложив пострадавшей помощи. В результате ДТП пешеход женщину получила травмы.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам:: 59-90-47, 59-91-26, или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет № 13», — обращаются к пензенцам автополицейские.