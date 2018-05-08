С 11 этажа краснодарской многоэтажки выпал мужчина и остался жив

Инцидент произошел 7 мая около 23:00 на улице Лукьяненко

Мужчина выпал с 11 этажа краснодарской многоэтажки и остался жив.

Чтобы проверить поступившее сообщение, на место происшествия на ул. Лукьяненко в Краснодаре выехала оперативно-следственная группа. Выяснилось, что мужчина выжил. Его личность установили, им оказался 30-летний местный житель. Уже известно, что мужчина был неоднократно судим.

По имеющимся данным, он находился в квартире на 11-м этаже, которую снимал вместе с приятелем. Мужчины выпивали алкоголь. Потом один из них ушел спать. О случившемся он узнал от сотрудников полиции.