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С 11 этажа краснодарской многоэтажки выпал мужчина и остался жив
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С 11 этажа краснодарской многоэтажки выпал мужчина и остался жив 

АиФ-Кубань 2 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Инцидент произошел 7 мая около 23:00 на улице Лукьяненко
Мужчина выпал с 11 этажа краснодарской многоэтажки и остался жив.
Чтобы проверить поступившее сообщение, на место происшествия на ул. Лукьяненко в Краснодаре выехала оперативно-следственная группа. Выяснилось, что мужчина выжил. Его личность установили, им оказался 30-летний местный житель. Уже известно, что мужчина был неоднократно судим.
По имеющимся данным, он находился в квартире на 11-м этаже, которую снимал вместе с приятелем. Мужчины выпивали алкоголь. Потом один из них ушел спать. О случившемся он узнал от сотрудников полиции.
Полиция выясняют все детали случившегося. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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