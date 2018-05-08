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Грузовик под Саратовом столкнулся с внедорожником. Есть раненые
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Грузовик под Саратовом столкнулся с внедорожником. Есть раненые 

Новости Саратова 44 минуты назад
Фото: Новости Саратова
После столкновения ГАЗель перевернулась. ДТП произошло в Саратовском районе утром 8 мая возле села Клещевка. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в городской ГИБДД.
По предварительным данным, на 283-м км автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» управлявший грузовой ГАЗелью при повороте столкнулся с автомобилем Niva. При этом пострадали оба автомобиля: грузовик занесло и он завалился на бок, а внедорожник получил значительные повреждения.
Как сообщили в дорожной полиции, которая устанавливает степень вины водителей, за медицинской помощью обратилась пожилая пассажирка внедорожника — 62-летняя женщина.
Фото: соцсети
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