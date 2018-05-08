Ещё
В микрорайоне Березовый произошел разрыв труб отопительной системы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В микрорайоне Березовый произошел разрыв труб отопительной системы 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Коммунальные службы занимаются устранением аварии в микрорайоне Березовый Марковского МО в Иркутске. Сегодня днем здесь прорвало трубы системы отопления. Мощными клубами пара затянуло целый квартал.
В управляющей компании корреспонденту «Аиф-Иркутск» сообщили, что авария произошла в зоне ответственности Южных электрических сетей. Якобы после устранения небольшой аварии было подано отопление по ремонтируемому участку и произошел разрыв. Сейчас участок оцеплен, жителей не пропускают.
В результате ЧП без горячего водоснабжения и отопления остался весь поселок. Жители комментируют в соцсетях, что в районе домов №18 и №29 размыт асфальт.
АиФ Иркутск: последние новости
На трассе в Приангарье медвежонок «обрычал» водителя автомобиля Иркутянка отсудила у должника квартиру и 900 тысяч рублей за долги Предполагаемому виновнику резонансного ДТП на плотине ГЭС продлили арест
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД171
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Citroen C4 Cactus снова стал кроссовером1
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение