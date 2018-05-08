Оплатите скидку: господдержка авторынку снова закончилась внезапно

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» обеспечивают скидку в 10% при покупке автомобиля в кредит

В России подходят к концу программы господдержки авторынка «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые действовали с начала года: дилеры один за другим прекращают оформление субсидированных сделок. Некоторые клиенты остаются без скидки прямо в процессе оформления.

— Мы заключили предварительный договор, внесли предоплату в 60 тысяч рублей и уже собирались ехать в автосалон забирать машину, когда нам позвонили менеджеры и сказали, что мы можем не торопиться, потому что сделка не состоится, — рассказывает покупатель автомобиля Renault Артём. — Но мы всё-таки приехали в автосалон, где нам предложили либо доплатить 115 тысяч рублей, то есть сумму скидки, либо оформить кредит на общих условиях.

Мы обзвонили дилеров, которые работали по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Нам подтвердили, что программы либо уже завершены, либо окончат действие в ближайшие дни: например, Renault больше не заключает «льготных» сделок, дилеры SKODA получили уведомление о прекращении программ сегодня, а у Lada они действуют ориентировочно до конца недели.

Воспользоваться программами еще можно в отдельных дилерских центрах при покупке автомобиля из наличия

В дилерских центрах ищут варианты для клиентов, которые уже заключили договоры, чтобы обеспечить им скидку. Кстати, субсидию предоставляет не сам дилер, а банк-партнер, которому впоследствии скидку компенсирует государство.

Первый раз программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» заработали в июле прошлого года, и за счет щедрых условий оказались крайне востребованы. Изначально срок их действия был рассчитан на полгода, но уже к октябрю выделенные государством деньги подошли к концу, и банки прекратили финансирование сделок. Как и сейчас, осенью прошло года часть клиентов попали в «лимбо»: заключив договор, они получили отказ в предоставлении скидки. Правда, по нашей информации, многим дилерам удалось найти компромиссные условия, чтобы не подводить клиентов, заключивших договор.

С января 2018 года программы оперативно возобновили свое действие, но условия стали не столь лояльными: если в 2017 года покупателям автомобилей по госпрограммам предлагалась скидка в 10% от стоимости автомобиля и сниженная процентная ставка, то в этом году — только скидка. Зато в апреле 2018 года для жителей Дальневосточного федерального округа она была увеличена с 10 до 25%.

В 2018 году на субсидии по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» выделялось 7,5 млрд рублей — в два раза больше, чем во втором полугодии прошлого года.

«Кончина» программ совпала с новым этапом роста цен на автомобили: например, с 1 мая Lada Vesta SW прибавила 25 тысяч рублей

Судя по всему, в мае подошли к концу «полугодовые» лимиты, чему способствовала востребованность программ и растущий спрос на новые автомобили. Так, по итогам первого квартала 2018 года продажи выросли более чем на 20% (апрельские данные еще не опубликованы).

Не исключено, что действие программ возобновится во второй половине года, правда, есть предпосылки для нового витка роста цен на автомобили: с апреля в России увеличены утилизационные сборы, а подскочивший курс доллара станет дополнительным поводом приподнять стоимость в ближайшее время. Например, с 1 мая подорожали автомобили Lada: если в начале 2018 года Lada Vesta 1,6 Comfort стоила от 622 900 рублей, то сейчас такая модификация оценивается в 637 900 рублей (+15 тысяч). Универсал и вовсе добавил 25 тысяч рублей.

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