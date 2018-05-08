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Американский полицейский из страха застрелил сурка
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Американский полицейский из страха застрелил сурка 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: News.ru
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как полицейский штата Мэриленд стреляет в грызуна. Местный сотрудник полиции произвел несколько выстрелов в животное из‐за испуга. Об этом сообщил сайт Дни.ру.
Полицейский обнаружил, что сурок мешал проезду на трассе под Балтимором: автомобилисты боялись сбить зверька и останавливались. После того, как грызун приблизился к мужчине, он испугался и выстрелил.
По мнению стража порядка, сурок был болен или ранен, поэтому он и застрелил животное из табельного пистолета.
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