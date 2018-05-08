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Видео: водители встали в глухую пробку на трассе под Новосибирском
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Видео: водители встали в глухую пробку на трассе под Новосибирском 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 8 апреля на трассе Р256 («Чуйский тракт») под Новосибирском собралась пробка — затор образовался из-за ремонтных работ.
«Вот такая вот длинная пробка на трассе в сторону Новосибирска. Рядом с Искитимом. Из-за дорожных работ», — описали ситуацию в группе «ДПС Контроль [Н С О] Новосибирская область» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно сервису Яндекс. Пробки отметка о том, что на автодороге ведутся ремонтные работы, появилась около 12:30.
Получить оперативный комментарий о сроках проведения дорожных работ в пресс-службе «Сибуправтодора» и ГИБДД по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказывали, какие участки городских дорог в этом году отремонтируют первыми.
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