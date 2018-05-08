Ещё
Иномарка сбила велосипедистку в Дальнеконстантиновском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Иномарка сбила велосипедистку в Дальнеконстантиновском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
39-летняя велосипедистка попала под машину на улице Советской в рабочем поселке Дальнее Константиново. Женщина получила ссадины. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось около восьми часов утра 7 мая. Женщина на велосипеде ехала по краю дороги, где ее сбил автомобиль «Шевроле-Лачетти». Иномаркой управлял 24-летний водитель.
Пострадавшая велосипедистка обратилась в центральную районную больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Госпитализация женщине не потребовалась.
Напомним, в Павлове водитель иномарки сбил школьницу и скрылся.
Vgoroden.ru: последние новости
Курильщик чуть не спалил весь дом в Семенове Водитель иномарки погиб по вине тракториста без прав в Дивеевском районе Водитель нижегородского трамвая допустила падение пассажирки при резком торможении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД171
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Citroen C4 Cactus снова стал кроссовером1
Почему меняются директора АвтоВАЗа?
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение