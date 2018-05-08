Иномарка сбила велосипедистку в Дальнеконстантиновском районе

39-летняя велосипедистка попала под машину на улице Советской в рабочем поселке Дальнее Константиново. Женщина получила ссадины. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось около восьми часов утра 7 мая. Женщина на велосипеде ехала по краю дороги, где ее сбил автомобиль «Шевроле-Лачетти». Иномаркой управлял 24-летний водитель.

Пострадавшая велосипедистка обратилась в центральную районную больницу, где врачи оказали ей необходимую помощь. Госпитализация женщине не потребовалась.

Напомним, в Павлове водитель иномарки сбил школьницу и скрылся.