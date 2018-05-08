ЦОДД передал правоохранителям детали инцидента с ударом по лицу сотрудника

Ранее в СМИ появилась информация, что инспектор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пострадал в результате конфликта с мужчиной, ударившего его по лицу. Инцидент на Волочаевской улице в Москве произошел после того, как инспектор сфотографировал неправильно припаркованный автомобиль.

"Вся информация передана правоохранительным органам. Они уже занимаются этим вопросом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.