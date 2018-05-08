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ЦОДД передал правоохранителям детали инцидента с ударом по лицу сотрудника
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ЦОДД передал правоохранителям детали инцидента с ударом по лицу сотрудника 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы направил в правоохранительные органы детали инцидента с участием их сотрудника, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Ранее в СМИ появилась информация, что инспектор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) пострадал в результате конфликта с мужчиной, ударившего его по лицу. Инцидент на Волочаевской улице в Москве произошел после того, как инспектор сфотографировал неправильно припаркованный автомобиль.
"Вся информация передана правоохранительным органам. Они уже занимаются этим вопросом", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
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