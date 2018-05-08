Травму головы получил вологжанин, машина которого протаранила внедорожник

Лада Калина» и внедорожник « Тойота Хайлюкс» столкнулись в Вологде. ДТП произошло 7 мая на ул. Петина, 3.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 43-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку. В салоне «Тойоты» в момент ДТП никого не было.

Позднее водитель отечественной легковушки почувствовал недомогание и отправился к медикам. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.