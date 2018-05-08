Травму головы получил вологжанин, машина которого протаранила внедорожник 

«Лада Калина» и внедорожник «Тойота Хайлюкс» столкнулись в Вологде. ДТП произошло 7 мая на ул. Петина, 3.
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 43-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и врезался в припаркованную иномарку. В салоне «Тойоты» в момент ДТП никого не было.
Позднее водитель отечественной легковушки почувствовал недомогание и отправился к медикам. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.
В Череповце в ДТП пострадал 10-летний мальчик. Авария произошла 7 мая в 18.20 на Батюшкова, 3. По двору ехал «Опель Вектра», за рулем автомобиля находился 66-летний водитель. Он не успел затормозить, когда на проезжую часть из-за припаркованных машин выскочил школьник. Ребенок отделался ушибами.