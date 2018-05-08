Беспилотники прошли тестовый проезд в России

На Таманском полуострове прошла пробная поездка в режиме автопилота. Отметим, что это мероприятие проходило в рамках завершения первого этапа проекта Караван.

На трассе были задействованы автомобили пяти видов, которые оснащены технологиями автономного управления. Транспортные средства передвигались без водительского надзора, но разработчики ежеминутно контролировали движение, сидя на кресле пассажира. Участниками мероприятия стали две легковушки моделей Skoda Superb Ford Focus , а также грузовики брендов НАМИ и КАМАЗ.

Все автомобили разогнались до сорока километров в час и выполнили на дороге различные манёвры, включая перестраивание в другой ряд и торможение перед пешеходами. Каждый автономный автомобиль проехал около десяти километров. Эти испытания лично одобрило руководство Государственной автоинспекции, а его представители даже стали пассажирами машин.

По словам представителей Федерального дорожного агентства, пробный заезд был необходим для того, чтобы правильно разработать определённые правила, разрешающие выезд на российские дороги беспилотным транспортным средствам. Летом в стране ожидаются очередные заезды автомобилей без водителей.