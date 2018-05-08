Беспилотные автомобили на дорогах России: прошёл тестовый проезд

Пробная поездка в режиме автопилота была проведена Росавтодором на Таманском полуострове на автоподходе к Крымскому мосту.

Завершён первый этап проекта «Караван», в рамках которого создаётся федеральная автодорожная инфраструктура для передвижения беспилотного транспорта и электромобилей. Его итогом стал тестовый проезд автономно управляемых автомобилей на специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 «Новороссийск — Керчь».

В ходе испытаний по участку дороги проехались пять различных транспортных средств, оснащённых технологиями автономного управления. Автомобили передвигались без водителей, разработчики контролировали движение, сидя в креслах пассажиров. В заезде участвовало два грузовых автомобиля (разработка КАМАЗа и НАМИ), легковые автомобили Skoda Superb Ford Focus второго поколения (проект ведётся с НПО «СтарЛайн», университетом МАДИ, АО «РИРВ», АО КБ «Панорама»).

Машины смогли разогнаться до 40 км/ч, перестроиться из правого в левый ряд, проехать по транспортной развязке, распознать дорожные знаки, объехать препятствия и затормозить перед пешеходами. В итоге протяженность маршрута каждого беспилотного автомобиля составила более десяти километров.

Как отметили в пресс-службе Федерального дорожного агентства, проведённый проезд беспилотников поможет в разработке и принятии законодательства, которое позволит автомобилям в режиме автопилота выезжать на дороги общего пользования. Ранее о том, что создаётся такой документ уже сообщал портал «Карельские Вести». Согласно принятой дорожной карте, реализация 75 мероприятий должна пройти в период с 2018 по 2035 годы.

Этот проезд беспилотных автомобилей обещает быть не единственным. Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что такой транспорт в России могут начать тестировать весной-летом 2018-го, об этом рассказал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов . По его словам, специально оборудованный участок дороги должен появиться на автодороге от Казани до Набережных Челнов.

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По материалам: www.kolesa.ru