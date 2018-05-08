Сам рулю, сам еду: как испытывали автобеспилотники на подъездах к мосту в Крым

На автоподходах к Крымскому мосту прошли испытания пяти беспилотных автомобилей — трех легковых и двух грузовиков КамАЗ. Машины развивали скорость до 40 км/час, сами распознавали дорожные знаки, поворачивали, перестраивались из одного ряда в другой и пропускали пешеходов. Маршрут составил более десяти километров. Как рассказали в Минтрансе , это первое в России столь масштабное испытание отечественного беспилотного транспорта. Тест состоялся в рамках проекта «Караван», цель которого — создание отечественной кооперативной интеллектуальной транспортной системы, позволяющей реализовать потенциал от использования подключённого и беспилотного транспорта.