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Сам рулю, сам еду: как испытывали автобеспилотники на подъездах к мосту в Крым
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Сам рулю, сам еду: как испытывали автобеспилотники на подъездах к мосту в Крым 

РИА Новости Крым 1 час назад
На автоподходах к Крымскому мосту прошли испытания пяти беспилотных автомобилей — трех легковых и двух грузовиков КамАЗ. Машины развивали скорость до 40 км/час, сами распознавали дорожные знаки, поворачивали, перестраивались из одного ряда в другой и пропускали пешеходов.
Маршрут составил более десяти километров. Как рассказали в Минтрансе, это первое в России столь масштабное испытание отечественного беспилотного транспорта. Тест состоялся в рамках проекта «Караван», цель которого — создание отечественной кооперативной интеллектуальной транспортной системы, позволяющей реализовать потенциал от использования подключённого и беспилотного транспорта.
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