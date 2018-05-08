АМПП просит водителей соблюдать правила парковки 9 мая из-за празднования Дня Победы

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) просит водителей соблюдать правила парковки 9 мая из-за празднования Дня Победы, сообщили в пресс-службе учреждения.

«9 мая в честь Дня Победы в Москве будет проходить военный парад и другие праздничные мероприятия. В связи с этим для автомобильного движения перекроют некоторые улицы города. АМПП просит автомобилистов заранее планировать маршрут с учетом перекрытий, а также соблюдать правила дорожного движения и парковки, чтобы обеспечить свободный проезд для городского транспорта и не подвергать опасности жизни или здоровье горожан и гостей столицы», — говорится в сообщении.

В АМПП напомнили, что в случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт».

Ранее ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) рекомендовал водителям использовать общественный транспорт для поездок в центр города 9 мая из-за ограничения движения на ряде улиц в связи с празднованием Дня Победы.