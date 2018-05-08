Очередную брошенную иномарку нашли во дворе на улице Бестужевых

Очередное брошенное транспортное средство нашли сотрудники управы района Отрадное в одном из дворов на улице Бестужевых. Как сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев , ненужная хозяину машина марки « Тойота » стоит возле дома 3А.

— Рейды по выявлению брошенных машин проводятся регулярно совместно с сотрудниками полиции и административно-технической инспекции. На этот раз найден автомобиль «Тойота Приус» без государственного регистрационного знака, — рассказал Зайцев.

На машину наклеили предписание, чтобы владелец привел транспорт в надлежащий вид либо эвакуировал его своими силами. Если требования властей не будут выполнены, «железного коня» эвакуируют на спецстоянку, а затем утилизируют. (ип)