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Очередную брошенную иномарку нашли во дворе на улице Бестужевых
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Очередную брошенную иномарку нашли во дворе на улице Бестужевых 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Очередное брошенное транспортное средство нашли сотрудники управы района Отрадное в одном из дворов на улице Бестужевых. Как сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев, ненужная хозяину машина марки «Тойота» стоит возле дома 3А.
— Рейды по выявлению брошенных машин проводятся регулярно совместно с сотрудниками полиции и административно-технической инспекции. На этот раз найден автомобиль «Тойота Приус» без государственного регистрационного знака, — рассказал Зайцев.
На машину наклеили предписание, чтобы владелец привел транспорт в надлежащий вид либо эвакуировал его своими силами. Если требования властей не будут выполнены, «железного коня» эвакуируют на спецстоянку, а затем утилизируют. (ип)
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