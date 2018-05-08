Строительный кран упал на железнодорожные пути в Кургане

На курганском вокзале во время работ по перемещению вагонов опрокинулся строительный кран. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Уральское СУ на транспорте СКР

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, проводится проверка. Предположительно, кран завалился на бок из-за нарушения баланса. При падении он сорвал сетевые электропровода.

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