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Строительный кран упал на железнодорожные пути в Кургане
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Строительный кран упал на железнодорожные пути в Кургане 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На курганском вокзале во время работ по перемещению вагонов опрокинулся строительный кран. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Уральское СУ на транспорте СКР.
Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, проводится проверка. Предположительно, кран завалился на бок из-за нарушения баланса. При падении он сорвал сетевые электропровода.
В Москве на Профсоюзной улице троллейбус влетел в фонарный столб. Пострадали три человека.
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