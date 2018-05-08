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18-летнего тюменца, которого сбила маршрутка, увезли в больницу с переломом
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18-летнего тюменца, которого сбила маршрутка, увезли в больницу с переломом 

72.ru 56 минут назад
Фото: 72.ru
ДТП с участием пешехода и маршрутки произошло сегодня в четвертом часу дня у дома №71 на улице 50 лет Октября в Тюмени. — Маршрутное такси сбило 18— летнего тюменца, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. Предварительный диагноз — перелом ключицы. На данный момент обстоятельства дорожного происшествия выясняются — ехало ли маршрутное такси на красный, или пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, — сообщила 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. С подозрением на перелом пешехода увезли в ОКБ №2. За последнюю неделю в Тюмени сбили нескольких пешеходов. Два дня назад велосипедист наехал на 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Аналогичный случай произошёл пятого мая. На улице Судостроителей водитель KIA сбила 15-летнего велосипедиста и также уехала с места аварии.
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