18-летнего тюменца, которого сбила маршрутка, увезли в больницу с переломом 

ДТП с участием пешехода и маршрутки произошло сегодня в четвертом часу дня у дома №71 на улице 50 лет Октября в Тюмени. — Маршрутное такси сбило 18— летнего тюменца, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. Предварительный диагноз — перелом ключицы. На данный момент обстоятельства дорожного происшествия выясняются — ехало ли маршрутное такси на красный, или пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, — сообщила 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. С подозрением на перелом пешехода увезли в ОКБ №2. За последнюю неделю в Тюмени сбили нескольких пешеходов. Два дня назад велосипедист наехал на 72-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Аналогичный случай произошёл пятого мая. На улице Судостроителей водитель KIA сбила 15-летнего велосипедиста и также уехала с места аварии.