Министерство транспорта провело испытания пяти российских беспилотных машин

Skoda Superb и Как сообщается на сайте Минтранса, проезд стал завершением первой фазы проекта «Караван», в рамках которого планируется своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для электрического транспорта и беспилотных машин. В испытаниях приняли участие пять автомобилей, построенные на базе «КамАЗ» Ford Focus второго поколения, а также тестовая платформа для беспилотника, разработанная «КамАЗ» и «НАМИ».

Отмечается, что каждая из машин проехала в общей сложности более 10 километров. Проезд осуществлялся без водителей, однако на пассажирских сиденьях, контролируя процесс тестирования, находились разработчики. Беспилотники выполнили ряд заданий: разгон до 40 километров в час, перестроение, проезд по транспортной развязке, распознавание дорожных знаков, объезд препятствий и торможение.

Тестовый проезд, как отмечается, прошел успешно. При этом в сообщении Минтранса подчеркивается, что испытания помогут, в частности, в дальнейшем сформировать законодательную базу для движения беспилотных автомобилей по российским дорогам общего пользования.