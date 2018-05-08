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В Геленджике скончался упавший с моста на автомобиль мужчина
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В Геленджике скончался упавший с моста на автомобиль мужчина 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 мая — Новая Кубань. Как сообщают местные СМИ, в больнице скончался 40-летний мужчина, упавший с наземного перехода на движущийся по трассе автомобиль. Причиной смерти медики назвали неизлечимую болезнь.
*В Геленджике мужчина упал с моста на крышу автомобиля
Напомним, 26 апреля в социальные сети попали страшные кадры с одной из улиц Геленджика, где на дороге лежал окровавленный мужчина, рядом с ним — искореженная иномарка. Как выяснилось, 40-летний местный житель переходил трассу по наземному переходу, и в какой-то момент не удержался и рухнул вниз на движущийся автомобиль. Пострадавший был госпитализирован.
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