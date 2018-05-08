Самым аварийным днем недели в Вологде стала пятница

В последний рабочий день случается больше всего аварий. По пятницам вологжане становятся менее внимательными и совершают ошибки, которые приводят к ДТП.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, определено и самое аварийное время — с 17 до 20 часов пятницы. Кроме того, чаще всего ДТП в Вологде происходят на улицах Мира, Чехова, на Окружном шоссе, 33. Самой распространенной причиной столкновений стало нарушение водителями правил маневрирования. Из-за этого произошло 40 ДТП, в которых травмы получили 56 человек.

Чтобы снизить аварийность на дорогах областной столицы, сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия. За четыре месяца 2018 года их было более двух десятков. Дорожные инспекторы беседуют с автомобилистами, напоминают правила проезда перекрестов и маневрирования. Последний из них прошел на круговом перекрестке на Окружном шоссе — Панкратова. По громкоговорителю автоинспекторы напоминали водителям, как нужно двигаться на круге, а нарушителей штрафовали.

Стоит отметить, что с начала года в Вологде штрафы получили 1784 автомобилиста, нарушивших правила маневрирования.