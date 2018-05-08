Названы самые аварийные дороги Саранска

Госавтоинспекторы Саранска назвали наиболее аварийные участки автодорог города. Об этом «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

«В целях выявления мест концентрации ДТП на территории Саранска Госавтоинспекцией был проведен анализ ДТП, произошедших в 2017 году, согласно которому были отмечены участки автодорог, на которых произошло не менее 7 ДТП», — пояснили изданию в пресс-службе.

Среди лидеров рейтинга аварийности: Лямбирское шоссе в районе дома №19, пересечение улиц Косарева — Лихачева, улица Волгоградская, в районе ТЦ «Сити Парк», пересечение улиц Ботевградская — Б. Хмельницкого, пересечение улиц Ботевградская — Полежаева и пересечение улиц Советская — Серова.

Напоминаем, что Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям соблюдать правила дорожного движения, быть аккуратными, внимательными и взаимовежливыми участниками дорожного движения.