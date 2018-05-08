УАЗ увеличил продажи в апреле на 6%

Ульяновский автомобильный завод ( УАЗ ), который является флагманским активом группы Sollers , увеличил продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2018 года по сравнению с апрелем 2017 года на 6,1% — до 3,342 тыс. штук, сообщил комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Поставки УАЗ за четыре месяца 2018 года упали на 17% — до 10,8 тыс. штук.

Ранее RNS сообщало, что продажи новых автомобилей УАЗ в 2017 году по сравнению с 2016 годом упали на 15% — до 41,6 тыс. штук