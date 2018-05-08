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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 20,5% в январе-апреле — до 545,3 тыс.
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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 20,5% в январе-апреле — до 545,3 тыс. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Объем продаж легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе-апреле 2018 г. составил более 545,3 тыс. единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам апреля увеличились на 17,6% и составили 152 тыс. 425 машин. По итогам четырех месяцев 2018 г. российский авторынок вырос на 20,5% — до 545 тыс. 345 автомобилей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж на российском рынке в апреле 2018 г. стал АвтоВАЗ (30 тыс. 712 автомобилей Lada, что на 17% выше показателя годичной давности). Второе место по объему продаж заняла KIA (19 тыс. 591 машины, рост составил 22%), третье — Hyundai (15 тыс. 863 автомобиля, что на 16% больше). Далее следует Renault (11 тыс. 954 покупателя, рост составил 3%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen (8 тыс. 905 машин, рост составил 23%). В топ-10 самых продаваемых марок по итогам апреля 2018 г. также вошли Toyota (8 тыс. 774 единиц, рост — 24%), Skoda (6 тыс. 331 единиц, рост составил 18%), Nissan (5 тыс. 620 единиц, рост — 14%), ГАЗ (5 тыс. 367 единиц, рост 12%) и Ford (4 тыс. 891 единиц, рост 21%).
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