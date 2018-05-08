Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ выросли на 20,5% в январе-апреле — до 545,3 тыс.

Объем продаж легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в январе-апреле 2018 г. составил более 545,3 тыс. единиц. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам апреля увеличились на 17,6% и составили 152 тыс. 425 машин. По итогам четырех месяцев 2018 г. российский авторынок вырос на 20,5% — до 545 тыс. 345 автомобилей», — говорится в сообщении.