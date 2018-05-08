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Угонщик попался полицейским во время «пьяной» езды на чужой машине
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Угонщик попался полицейским во время «пьяной» езды на чужой машине 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
Сотрудники дорожной полиции Зеленограда задержали в районе Савелки подозреваемого в угоне иномарки. Автомобиль «Вольво 940», за рулем которого находился 28-летний житель Подмосковья, был остановлен инспекторами ДПС во время патрулирования Никольского проезда.
Поведение водителя наводило на мысли о том, что он находился под воздействием алкоголя. К тому же у мужчины не оказалось ни водительских прав, ни документов на машину. Для прояснения обстоятельств его доставили в ОМВД по району Матушкино и Савелки. В ходе разбирательств выяснилось, что данный автомобиль был угнан с парковки у одного из домов в 3-м микрорайоне Зеленограда, о чем сообщил в заявлении в полицию его владелец. Злоумышленник воспользовался тем, что задняя дверь машины оказалась незапертой: он проник в салон, нашел в бардачке запасной экземпляр ключей зажигания и, заведя машину, поехал кататься по городу.
Похищенную машину вернули законному владельцу, а на угонщика завели уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.
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