Автомобили Lada получили обновленную роботизированную КПП

Автоматические трансмиссии некоторых моделей Lada стали «ползучими» и «зимними».

Коробки переключения передач нового поколения начали появляться в автомобилях Lada. Дилерские центры «АвтоВАЗ» уже начали знакомить покупателей со всеми преимуществами обновленной трансмиссии с помощью рекламных брошюр.

Они касаются усовершенствованных «роботов», которыми снабжаются автомобили Lada Vesta Lada Xray с двигателем 1,8 литра. Суть модернизации заключается в появлении двух новых режимов: «зимнего» и «ползучего».

«Зимний» режим внедрен с целью упростить начало движения автомобиля на скользком покрытии со второй передачи. «Ползучий» же позаимствован у обычного «автомата»: когда селектор коробки передач занимает положения А, М или R, автомобиль будет двигаться без подачи топлива до тех пор, пока водитель не нажмет на тормоз, не поднимет ручник или не откроет дверь. В зависимости от выбора передачи и направления движения скорость в «ползучем» режиме может доходить до 15 км/ч. Об этом сообщает портал «Лада Онлайн».

Помимо этого, сообщается о том, что также в усовершенствованных коробках передач сократится время переключения с первой на вторую, а затем на третью скорости.

Между тем, ранее Lada вошла в топ-50 самых популярных автомобилей в мире. Только за последний месяц минувшей зимы было куплено на 36,1% больше, чем в 2017 году.