Глава Госавтоинспекции Башкирии предупредил о массовых проверках водителей в праздники

В Башкирии в преддверии празднования Дня Победы пройдут массовые проверки водителей, предупредил в своём блоге глава Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов. Со слов руководителя структуры, инспекторы будут останавливать автомобилистов «с целью пресечения нарушений правил дорожного движения в транспортном потоке».

— Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и иных видов правонарушений. Просьба с пониманием отнестись к этим проверкам. Цель каждой остановки — предотвратить дорожно-транспортные происшествия, сохранить жизнь и здоровье граждан, — написал Динар Гильмутдинов.

Массовые проверки водителей перед выходными и крупными праздниками стали уже традицией для республиканского ГИБДД. Нередко в рейды выходит и руководитель Госавтоинспекции в регионе. Не так давно во время одной из таких профилактических операций Динар Гильмутдинов организовал погоню за автомобилистом, который не подчинился требованиям инспектора ДПС.