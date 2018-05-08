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Глава Госавтоинспекции Башкирии предупредил о массовых проверках водителей в праздники
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Глава Госавтоинспекции Башкирии предупредил о массовых проверках водителей в праздники 

ufa1.ru 57 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии в преддверии празднования Дня Победы пройдут массовые проверки водителей, предупредил в своём блоге глава Госавтоинспекции Башкирии Динар Гильмутдинов. Со слов руководителя структуры, инспекторы будут останавливать автомобилистов «с целью пресечения нарушений правил дорожного движения в транспортном потоке».
— Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и иных видов правонарушений. Просьба с пониманием отнестись к этим проверкам. Цель каждой остановки — предотвратить дорожно-транспортные происшествия, сохранить жизнь и здоровье граждан, — написал Динар Гильмутдинов.
Массовые проверки водителей перед выходными и крупными праздниками стали уже традицией для республиканского ГИБДД. Нередко в рейды выходит и руководитель Госавтоинспекции в регионе. Не так давно во время одной из таких профилактических операций Динар Гильмутдинов организовал погоню за автомобилистом, который не подчинился требованиям инспектора ДПС.
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