Водителям теперь не удастся избежать уплаты транспортного налога

Сегодня стало известно о том, что водителей, которые слишком долго ездят без регистрационных номерных знаков и продолжают обновлять договор о купле-продажи, теперь разрешили штрафовать.

Это решение утвердил Верховный суд страны. Разбирательство проходило по иску гражданина, который ездил без номеров, но не имел при себе новый договор купли-продажи транспортного средства. Ему был выписан штраф, с чем автомобилист категорически был не согласен.

Согласно актуальным правилам, водитель имеет право ездить в стране без номеров и полиса в течение десяти дней. За это время он должен поставить машину на учёт и приобрести автогражданку. А срок был увеличен для того, чтобы водители успевали перегонять свои машины, покупая их в других регионах.

Однако, хитрые россияне не раз использовали эту лазейку для того, чтобы избежать уплаты транспортного налога. Для этого им необходимо было лишь регулярно обновлять договор купли-продажи, что очень часто происходило между родственниками.

В ходе разбирательства обвинение смогло доказать, что водитель сознательно не оформлял документы и затягивал сроки, продлевая фиктивные договоры. В итоге ему всё-таки придётся оплатить штраф в размере восьмисот рублей.