Автобусам в Подмосковье присвоят имена участников Великой Отечественной войны

Автобусы в Подмосковье назовут именами работников «Мострансавто», участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы перевозчика.

В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ГУП МО «Мострансавто» запускает памятную акцию «Автобус Победы».

«Автобусам, курсирующим в различных городах Подмосковья, на период акции будут присвоены имена работников предприятия, участвовавших в Великой Отечественной войне», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подвижной состав оформят в праздничном стиле. На бортах автобусов разместят краткую информацию о героях, в честь которых названы транспортные средства.