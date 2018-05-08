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Автобусам в Подмосковье присвоят имена участников Великой Отечественной войны
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Автобусам в Подмосковье присвоят имена участников Великой Отечественной войны 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
Автобусы в Подмосковье назовут именами работников «Мострансавто», участвовавших в Великой Отечественной войне, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы перевозчика.
В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ГУП МО «Мострансавто» запускает памятную акцию «Автобус Победы».
«Автобусам, курсирующим в различных городах Подмосковья, на период акции будут присвоены имена работников предприятия, участвовавших в Великой Отечественной войне», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подвижной состав оформят в праздничном стиле. На бортах автобусов разместят краткую информацию о героях, в честь которых названы транспортные средства.
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