В Пензе из-за ДТП на улице Окружной образовался затор

В Пензе в предпраздничный день, 8 мая, на улице Окружной зафиксировали дорожно-транспортное происшествие.

Свидетелем аварии оказался один из участников сообщества «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». Пензенец сделал снимки с места инцидента, судя по которым проезжую часть не поделили отечественный автомобиль «УАЗ» и иномарка «Ауди».

Как сообщает очевидец, никто в этой аварии серьезно не пострадал. Однако из-за перекрывших дорогу машин образовался затор.

Инспекторам регионального УГИБДД предстоит разобраться в этой аварии.