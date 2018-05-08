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В Пензе из-за ДТП на улице Окружной образовался затор
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В Пензе из-за ДТП на улице Окружной образовался затор 

PNZdrive 35 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе в предпраздничный день, 8 мая, на улице Окружной зафиксировали дорожно-транспортное происшествие.
Свидетелем аварии оказался один из участников сообщества «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте». Пензенец сделал снимки с места инцидента, судя по которым проезжую часть не поделили отечественный автомобиль «УАЗ» и иномарка «Ауди».
Как сообщает очевидец, никто в этой аварии серьезно не пострадал. Однако из-за перекрывших дорогу машин образовался затор.
Инспекторам регионального УГИБДД предстоит разобраться в этой аварии.
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