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В Кургане автобус протаранил легковушку
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В Кургане автобус протаранил легковушку 

Уралинформбюро 35 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Днем 8 мая в Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина и Войкова столкнулись автобус ПАЗ и Nissan. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.
"У Альмеры бок в мясо", «бешеный паз даже не подумал затормозить на желтый», — пишут свидетели аварии в группе «Типичный Курган» в соцсети ВКонтакте (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).
По имеющимся данным, пострадала пассажирка иномарки.
Фото: Андрей Лаптев, vk.com/kurgan
Получить официальный комментарий в ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.
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