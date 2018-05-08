В Кургане автобус протаранил легковушку

Днем 8 мая в Кургане на перекрестке улиц Коли Мяготина и Войкова столкнулись автобус ПАЗ и Nissan . Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

"У Альмеры бок в мясо", «бешеный паз даже не подумал затормозить на желтый», — пишут свидетели аварии в группе «Типичный Курган» в соцсети ВКонтакте (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред.).

По имеющимся данным, пострадала пассажирка иномарки.