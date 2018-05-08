«Важный на районе»: активисты «Ночного патруля» помогли задержать неадекватного водителя

В одно из дежурств в выходной день, активисты «Ночного патруля» в районе ул. Ульяновской заметили интересную картину: мужчина справлял нужду, любуясь на проезжую часть. Затем он шаткой походкой направился к вазовской легковушке и отправился кататься по ночному центру города.

Общественники передали информацию об автомобиле ближайшему экипажу ДПС , а сами решили проследить за водителем.

Как только в поле зрения мужчины появился патрульный автомобиль, он прибавил скорость и помчался в сторону Губернского рынка. Уходя от преследования, около одного из домов по ул. Агибалова он резко выкрутил руль влево, не рассчитал и заскочил на газон. Мужчина проехался по тротуару и скрылся в ночной темени двора. Однако один момент он упустил — водитель заехал в тупик, где его и настигли сотрудники полиции.

Раздосадованный мужчина начал возмущаться из-за того, что активисты «Ночного патруля» снимают его на видео.

Успокаивать его прибежала мама, оказалось, что он — «тут важный с района» — такими терминами мужчина обозначил для сотрудников полиции уровень уважения к нему его соседей и знакомых.

В процессе общения, которое и дальше происходило на повышенных тонах, водитель, представившийся Андреем, пообещал «встретить всех» его обидчиков. Он никак не мог угомониться и продолжал выкрикивать в адрес активистов: «Чучело, ты кто?»

Мать попросила общественников не вступать в полемику и объяснила причину столь не сдержанного поведения: «Он недавно вышел из тюрьмы, пожалуйста, не реагируйте».

Видимо, в этот день с реакцией на вопросы не задалось. Мужчина от медицинского освидетельствования отказался, его автомобиль забрали на штрафстоянку. Теперь восстановить свою водительскую честь он сможет только через год и с помощью оплаченного штрафа в 30 тыс. рублей.