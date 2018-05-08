О мерах профилактики ДТП поговорили в колледже Савеловского

Инспекторы ДПС посетили Политехнический колледж имени Павлова, который расположен на территории Савеловского района. Со студентами побеседовали на тему профилактики ДТП с участием пешеходов. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— Инспекторы рассказали о самых частых причинах дорожных происшествий, о том, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части, разъяснили, какую опасность представляет использование гаджетов и слушание музыки в наушниках во время перехода дороги, а также к чему приводит игнорирование сигналов светофора, — поделился представитель администрации.

В ходе беседы состоялся разбор основных ошибок пешеходов. В конце встречи студентам был показан видеоролик о последствиях несоблюдения ПДД. (мю)