Ещё
О мерах профилактики ДТП поговорили в колледже Савеловского
Далее:
Читайте также:
Ещё

О мерах профилактики ДТП поговорили в колледже Савеловского 

Управа района Савеловский города Москвы 20 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Инспекторы ДПС посетили Политехнический колледж имени Павлова, который расположен на территории Савеловского района. Со студентами побеседовали на тему профилактики ДТП с участием пешеходов. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— Инспекторы рассказали о самых частых причинах дорожных происшествий, о том, как избежать аварийных ситуаций на проезжей части, разъяснили, какую опасность представляет использование гаджетов и слушание музыки в наушниках во время перехода дороги, а также к чему приводит игнорирование сигналов светофора, — поделился представитель администрации.
В ходе беседы состоялся разбор основных ошибок пешеходов. В конце встречи студентам был показан видеоролик о последствиях несоблюдения ПДД. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
В «Экспериментаниуме» на Ленинградском проспекте расскажут о пользе стекла
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД172
Длительный тест семейного кроссовера Mazda CX-9
BMW Group запускает масштабный отзыв
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение