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Вылетел на встречку и съехал в кювет: архангелогородец задержал пьяного водителя
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Вылетел на встречку и съехал в кювет: архангелогородец задержал пьяного водителя 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Накануне днем Павел Зуйков двигался на своем пикапе по Советской улице в сторону центра, как вдруг заметил ВАЗ, резко выскочивший с дворового проезда и подрезавший «Ниву». После этого ВАЗ вылетел на встречную полосу и съехал в кювет. Павел не смог проехать мимо и остановился рядом.
— Увидел автомобиль, который занесло явно, потерял управление товарищ. Перед этим он резко выехал с дворовой территории, создав аварийную ситуацию. Посчитал, что человеку плохо или он пьян, — рассказал 29.ru Павел Зуйков.
Пока Павел парковался, водитель ВАЗа сдал назад и попытался протаранить машину Зуйкова, помяв ей заднюю стойку кабины. Когда на место прибыли сотрудники ГИБДД и измерили содержание алкоголя у водителя ВАЗа, оказалось, что тот был пьян — 1,303 промилле в крови.
— Машине требуется ремонт. Замята задняя стенка стойки кабины. У меня пикап, и он приехал как раз в середину соединения. Повреждения небольшие. Я созванивался со страховой компанией, меня уверили, что компенсация будет за этого пьяного водителя, — рассказал Павел.
1,3 промилле в крови соответствует легкой стадии опьянения. На этой стадии уже возникают трудности с передвижением и речью. Мышление и скорость реакции также заметно затруднены. К счастью, благодаря Павлу, этот случай не закончился ДТП, хотя мог бы — в этом году в Архангельске становится все больше аварий, совершенных по вине пьяных водителей.
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