Полиция начала проверку по факту нападения водителя на пенсионерку

Пожилая женщина написала заявление на автомобилиста, который ругался матом и нанес ей телесные повреждения.

Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению пенсионерки, которая сообщила, что ее на Древлянке избил водитель. Инцидент произошел сегодня утром на Лососинском шоссе и частично попалд в объектив камеры «Ситилинка».

Как порталу «Карельские Вести» рассказали в полиции, в правоохранительные органы обратилась женщина 1933 года рождения. Она написала, что напавший на нее водитель ругался матом и нанес ей повреждения. О каких травмах идет речь, в правоохранительных органах не сообщили.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.