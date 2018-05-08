Полиция начала проверку по факту нападения водителя на пенсионерку 

Пожилая женщина написала заявление на автомобилиста, который ругался матом и нанес ей телесные повреждения.
Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению пенсионерки, которая сообщила, что ее на Древлянке избил водитель. Инцидент произошел сегодня утром на Лососинском шоссе и частично попалд в объектив камеры «Ситилинка».
Как порталу «Карельские Вести» рассказали в полиции, в правоохранительные органы обратилась женщина 1933 года рождения. Она написала, что напавший на нее водитель ругался матом и нанес ей повреждения. О каких травмах идет речь, в правоохранительных органах не сообщили.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru