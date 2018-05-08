Ещё
Полиция начала проверку по факту нападения водителя на пенсионерку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция начала проверку по факту нападения водителя на пенсионерку 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пожилая женщина написала заявление на автомобилиста, который ругался матом и нанес ей телесные повреждения.
Полиция Петрозаводска проводит проверку по заявлению пенсионерки, которая сообщила, что ее на Древлянке избил водитель. Инцидент произошел сегодня утром на Лососинском шоссе и частично попалд в объектив камеры «Ситилинка».
Как порталу «Карельские Вести» рассказали в полиции, в правоохранительные органы обратилась женщина 1933 года рождения. Она написала, что напавший на нее водитель ругался матом и нанес ей повреждения. О каких травмах идет речь, в правоохранительных органах не сообщили.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Избегать уплаты транспортного налога, не регистрируя машину, больше не выйдет Слабый рубль: в апреле динамика роста спроса на новые машины в РФ снова пошла вверх Названы самые популярые праворульные автомобили в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД172
Длительный тест семейного кроссовера Mazda CX-9
Нарушители заплатят за дороги
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение