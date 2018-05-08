В Костромской области определили район с наибольшим числом нетрезвых водителей

В Костромской области на протяжение 4 дней проходила операция «Нетрезвый водитель», которая помогла выявить нарушителей, севших за руль подшофе, сообщает управление МВД по Костромской области.

С 3 по 6 мая на дорогах региона поймали 36 водителей, которые сели за руль нетрезвыми или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Больше всего нарушителей оказалось в Костроме, Вохомском, Буйском и Макарьевском районах.

«Лидирующие позиции» заняли водители из Костромы, Вохомского, Буйского и Макарьевского районов. Все они привлечены к ответственности и отстранены от управления автомобилями.

Кроме того, возбуждено 8 уголовных дел в отношении тех, кто не в первый раз допускает подобные нарушения. Всего с начала года возбуждено более 120 подобных дел.

Особенно правоохранители следят за 14 жителями области, которые дважды становились фигурантами уголовных дел о нетрезвом вождении. В Мантуровском районе мужчине, приговоренному к 300 часам обязательных работ, при повторном нарушении наказание заменили на условный срок.