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В Костромской области определили район с наибольшим числом нетрезвых водителей
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В Костромской области определили район с наибольшим числом нетрезвых водителей 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области на протяжение 4 дней проходила операция «Нетрезвый водитель», которая помогла выявить нарушителей, севших за руль подшофе, сообщает управление МВД по Костромской области.
С 3 по 6 мая на дорогах региона поймали 36 водителей, которые сели за руль нетрезвыми или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Больше всего нарушителей оказалось в Костроме, Вохомском, Буйском и Макарьевском районах.
«Лидирующие позиции» заняли водители из Костромы, Вохомского, Буйского и Макарьевского районов. Все они привлечены к ответственности и отстранены от управления автомобилями.
Кроме того, возбуждено 8 уголовных дел в отношении тех, кто не в первый раз допускает подобные нарушения. Всего с начала года возбуждено более 120 подобных дел.
Особенно правоохранители следят за 14 жителями области, которые дважды становились фигурантами уголовных дел о нетрезвом вождении. В Мантуровском районе мужчине, приговоренному к 300 часам обязательных работ, при повторном нарушении наказание заменили на условный срок.
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