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«Паровозом» по дорогам: массовое ДТП в Симферополе
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«Паровозом» по дорогам: массовое ДТП в Симферополе 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием нескольких легковых автомобилей произошла во вторник днем в крымской столице. По информации очевидцев, столкнулись не менее четырех машин.
ДТП произошло на улице Киевской в районе МРЭО. По видео, которое запечатлел очевидец происшествия, видно, как друг в друга врезались попутно едущие два автомобиля Mercedes, а также легковые Mazda, Skoda и, по информации свидетелей, грузовой фургон.
"Гармошка" на улице Киевской в Симферополе, напротив МРЭО, 4 или 5 машин, будьте внимательны!", — сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
По предварительной информации, никто не пострадал. Однако из-за «паровозика» движение по автодороге в сторону Москольца затруднено.
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