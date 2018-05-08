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Ветеранам, чьи машины эвакуировали во время концерта, принесли извинения
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Ветеранам, чьи машины эвакуировали во время концерта, принесли извинения 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Руководитель ГИБДД по Красноярскому краю Алексей Членов принёс извинения ветеранам труда, чьи машины были эвакуированы во время праздничного концерта ко Дню Победы.
Накануне стало известно, что в концертном зале «Гранд-Холл» в Красноярске 6 мая состоялся праздничный концерт, на который были приглашены ветераны войны и труженики тыла. Перед гостями выступал известный певец Лев Лещенко.
Многие приехали на концерт на личных автомобилях, кого-то привезли родственники. Однако после концерта некоторые гости обнаружили, что их машины эвакуированы на спецстоянку. Пожилые люди оставили в автомобилях тёплую одежду, им пришлось разыскивать свои машины, которые в итоге обнаружились на спецстоянке на правом берегу. Информация об инциденте стала известна депутату горсовета Владимиру Владимирову, который опубликовал в соцсети видео разговора с разгневанным гостем концерта, Виталием Косолаповым.
В ГИБДД «АиФ-Красноярск» рассказали, что в ведомстве провели тщательную проверку инцидента. Выяснилось, что были эвакуированы 18 автомобилей, оставленных под знаком «Стоянка запрещена», три из них принадлежали родственникам ветеранов труда, которые привезли их на концерт. Большое количество автомобилей мешало проезду транспорта.
8 мая руководитель ГИБДД Алексей Членов приехал на встречу с ветеранами в парке Троя и принёс извинения за случившееся «в связи с непредвиденным стечением обстоятельств». Постановление о штрафе в 4 тысяче рублей для ветеранов труда отменено.
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