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Возле «зебры» на Михалковской появились предупреждающие надписи
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Возле «зебры» на Михалковской появились предупреждающие надписи 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Возле «зебры» у дома 13 по Михалковской улице появились граффити, напоминающие о правилах пересечения дороги. Такие же предупреждения нанесли и у нескольких других пешеходных переходов столицы. Надписи гласят: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники».
«Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — цитирует портал мэра Москвы руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева.
Отметим, в рамках совместной акции ЦОДД и Управления ГИБДД Москвы взрослые и юные жители города получили более тысячи листовок с основными правилами перехода дороги. (мю)
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