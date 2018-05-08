Возле «зебры» на Михалковской появились предупреждающие надписи

Возле «зебры» у дома 13 по Михалковской улице появились граффити, напоминающие о правилах пересечения дороги. Такие же предупреждения нанесли и у нескольких других пешеходных переходов столицы. Надписи гласят: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники».

«Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — цитирует портал мэра Москвы руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадима Юрьева