Врезавшаяся в университет 18-летняя девушка угнала автомобиль (видео)

В полиции рассказали подробности громкой истории, произошедшей в майские праздники.

Пресс-служба МВД Карелии сообщила о том, что 18-летняя девушка, попытавшаяся уйти от полиции и врезавшаяся в стену здания ПетрГУ на проспекте Ленина, угнала автомобиль у своего приятеля.

Как рассказали в полиции, в ночь на 1 мая девушка-водитель автомобиля «Дэу Нексия», пытаясь скрыться от патрульных машин ДПС , не справилась с управлением и въехала в ограждение здания на проспекте Ленина. Было установлено, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Вскоре полицейские выяснили личность нарушительницы — это 18-летняя петрозаводчанка, не имеющая водительских прав. Она была административно арестована сроком на 10 суток.

Кроме того, выяснилось, что машина была угнана. Накануне вечером подозреваемая принимала гостей. Один из них приехал на своем автомобиле из Суоярвского района. После полуночи владелец машины уснул, а хозяйка, взяв ключи, решила покататься по ночному городу.

Теперь ей грозит уголовная ответственность, предусмотренная статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.