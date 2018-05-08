Дошло до суда: в Ростове полицейские превратили дорогу в парковку для служебных машин

Сотрудники отдела полиции № 1 в Ворошиловском районе донской столицы решили нехватку парковочных мест очень просто: установили шлагбаум и бетонные блоки на Нариманова, на участке от переулка Марксистского до переулка Канонерского. Этот квадрат сотрудники использовали как стоянку для служебных машин, здесь же хранили и изъятые во время расследований автомобили. Видимо, в райотделе не учли, что дорога является муниципальной.

Прокуратура попросила убрать шлагбаум и бетонные блоки, но реакции не последовало. Тогда надзорное ведомство направило в суд исковое заявление, в котором потребовало от МВД устранить нарушение.

— Суд признал требования прокурора законными и постановил их удовлетворить. Дело находится на особом контроле районной прокуратуры, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.