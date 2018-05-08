Под Орлом КамАЗ протаранил «четырнадцатую»

Сегодня, 8 мая, авария с пострадавшим произошла на трассе Орел — Тамбов.

Примерно в 13:40 спасателям поступило сообщение о столкновении на 63 километре грузовика и легковушки. На месте ДТП работали силы и средства Покровского местного пожарно-спасательного гарнизона. Спасен один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по региону, оба транспортных средства двигались в сторону Ливен. Водитель ВАЗ-2114 начал притормаживать, а мужчина за рулем КамАЗа не успел среагировать. Грузовик протаранил легковушку. В результате 29-летний водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован в Покровскую центральную районную больницу.