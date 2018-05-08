Ещё
Под Орлом КамАЗ протаранил «четырнадцатую»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Орлом КамАЗ протаранил «четырнадцатую» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 8 мая, авария с пострадавшим произошла на трассе Орел — Тамбов.
Примерно в 13:40 спасателям поступило сообщение о столкновении на 63 километре грузовика и легковушки. На месте ДТП работали силы и средства Покровского местного пожарно-спасательного гарнизона. Спасен один человек, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
Как пояснили в пресс-службе УМВД России по региону, оба транспортных средства двигались в сторону Ливен. Водитель ВАЗ-2114 начал притормаживать, а мужчина за рулем КамАЗа не успел среагировать. Грузовик протаранил легковушку. В результате 29-летний водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован в Покровскую центральную районную больницу.
Сообщение Под Орлом КамАЗ протаранил «четырнадцатую» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Ливнах столкнулись два внедорожника На орловской трассе перевернулся байкер на «Юпитере» Ловушки для водителей: ГИБДД обнародовала данные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина1
«АвтоВАЗ» рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Как парковаться на тротуаре и не платить штрафы
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД173
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение