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Курянин на «девятке» сбил двоих сестёр 10 и 12 лет
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Курянин на «девятке» сбил двоих сестёр 10 и 12 лет 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
По предварительным данным ОГИБДД УМВД России по городу Курску, дети получили ссадины и ушибы, для обследования их доставили в больницу
Авария произошла сегодня, примерно в 17.25 на Магистральном проезде. Водитель ВАЗа ехал со стотроны 17 Степного переулка, в сторону улицы Магистральной. Напротив дома 24/1 он сбил двоих сестёр, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП, пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель на вид трезв, отметили в госавтоинспекции.
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