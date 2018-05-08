Курянин на «девятке» сбил двоих сестёр 10 и 12 лет

По предварительным данным ОГИБДД УМВД России по городу Курску, дети получили ссадины и ушибы, для обследования их доставили в больницу Авария произошла сегодня, примерно в 17.25 на Магистральном проезде. Водитель ВАЗа ехал со стотроны 17 Степного переулка, в сторону улицы Магистральной. Напротив дома 24/1 он сбил двоих сестёр, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, пострадавших с телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель на вид трезв, отметили в госавтоинспекции