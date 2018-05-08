Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу одного из пострадавших в автоаварии на Рязанском проспекте

Санитарный вертолет эвакуировал в больницу одного из трех пострадавших в результате ДТП на Рязанском проспекте, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) вылетел на Рязанский проспект, д. 6, где произошло ДТП с несколькими автомобилями, в котором, по словам очевидцев, пострадали трое человек. С места аварии экипаж вертолета эвакуировал одного пострадавшего с различными травмами в лечебное учреждение Москвы», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.