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Американские власти ввели строжайший запрет на передвижение автомобилей без камер заднего вида
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Американские власти ввели строжайший запрет на передвижение автомобилей без камер заднего вида 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Американские власти еще в 2008 году подняли один закон на рассмотрение, который гласит о том, что передвижение автомобилей, которые не оснащены камерами заднего вида на территории США строго запрещено.
В 2014 году рассмотрение законопроекта возобновилось, но в законную силу он ступил только в нынешнем 2018 году.
Правительство считает, что производители за это время должны были успеть подготовиться к нововведению и усовершенствовать свои технологии в данном направлении.
Закон распространяется абсолютно на любое транспортное средство, вне зависимости от веса и комплектации.
Таким образом власти надеяться, что с новым запретом безопасность на дорогах увеличится.
О том, какое наказание ждёт производителя за несоблюдение закона и реакцию владельцев автозавода на новость, пока ничего неизвестно.
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