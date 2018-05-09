Американские власти ввели строжайший запрет на передвижение автомобилей без камер заднего вида

Американские власти еще в 2008 году подняли один закон на рассмотрение, который гласит о том, что передвижение автомобилей, которые не оснащены камерами заднего вида на территории США строго запрещено.

В 2014 году рассмотрение законопроекта возобновилось, но в законную силу он ступил только в нынешнем 2018 году.

Правительство считает, что производители за это время должны были успеть подготовиться к нововведению и усовершенствовать свои технологии в данном направлении.

Закон распространяется абсолютно на любое транспортное средство, вне зависимости от веса и комплектации.

Таким образом власти надеяться, что с новым запретом безопасность на дорогах увеличится.

О том, какое наказание ждёт производителя за несоблюдение закона и реакцию владельцев автозавода на новость, пока ничего неизвестно.