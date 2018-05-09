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Власти США запретили автомобили без камер заднего вида
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Власти США запретили автомобили без камер заднего вида 

Daily-Motor 26 минут назад
Фото: Daily-Motor
Согласно новому закону, принятому в Министерством транспорта США, с 1 мая 2018 года все новые автомобили в стране должны быть оборудованы камерами заднего вида.
Согласно документу, «картинка» с камеры может выводить как на экран мультимедийной системы, так и зеркало заднего вида или отдельный дисплей. Таким шагом власти США намерены спасать жизни и здоровье пешеходов, в частности детей и пожилых людей, так что сохранность транспортного средства при принятии нового закона о камерах заднего вида интересовала их в последнюю очередь.
С учетом произошедших перемен отныне все новые автомобили в США, даже в минимальных комплектациях, будут оборудованы камерами заднего вида. Примечательно, но данные поправки действуют не только на новые легковые автомобили, но и машины массой до четырех с половиной тонн.
Ожидается, что в скором времени обязательными на американском авторынке станут системы автономного торможения, предупреждения о помехах в слепых зонах, а также о непреднамеренном пересечении дорожной разметки. С таким предложение выступил американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS).
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