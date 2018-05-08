Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов

По его данным, на МКАД образовались заторы на внешней стороне — на севере (в районах Дмитровский и Левобережный), западе (в районе Тропарево-Никулино), юго-западе (в районах Теплый Стан и Ясенево), востоке (в районах Вешняки, Ивановское и Восточное Измайлово); с внутренней стороны — на северо-западе (вблизи Алешкинского леса, в районе Строгино), западе (в районе Кунцево), юге (между районами Бирюлево Восточное и Братеево), юго-востоке (в районе Капотня).

По направлению от МКАД в сторону области затруднения движения наблюдаются на Пятницком, Минском, Боровском, Киевском, Новорязанском шоссе, Шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на участке от Савеловского до Рижского вокзала, около Московского международного делового центра «Москва-Сити», а также в районах Хамовники, Даниловский и Лефортово. Кроме того затруднения в движении транспорта наблюдаются на юге Садового кольца — в районе Замоскворечье.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой и Серебрянической набережных, ул. Варварка, Тверская, на Новой площади, в Театральном проезде, на Тверском бульваре и Кутузовском проспекте.