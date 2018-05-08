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Загруженность столичных дорог в предпраздничный вечер оценивается в 5 баллов
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Загруженность столичных дорог в предпраздничный вечер оценивается в 5 баллов 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на Московской кольцевой автодороги образовались заторы на внешней стороне — на севере, западе, юго-западе, востоке; с внутренней стороны — на северо-западе, западе, юге, юго-востоке.
В сторону области затруднения движения наблюдаются на Пятницком, Минском, Боровском, Киевском, Новорязанском шоссе, Шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.
Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на ряде участков. Кроме того затруднения в движении транспорта наблюдаются на юге Садового кольца — в районе Замоскворечье.
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой и Серебрянической набережных, ул. Тверская, на Новой площади, на Тверском бульваре и Кутузовском проспекте.
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