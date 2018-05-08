Загруженность столичных дорог в предпраздничный вечер оценивается в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на Московской кольцевой автодороги образовались заторы на внешней стороне — на севере, западе, юго-западе, востоке; с внутренней стороны — на северо-западе, западе, юге, юго-востоке.

В сторону области затруднения движения наблюдаются на Пятницком, Минском, Боровском, Киевском, Новорязанском шоссе, Шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте.

Движение на Третьем транспортном кольце затруднено на ряде участков. Кроме того затруднения в движении транспорта наблюдаются на юге Садового кольца — в районе Замоскворечье.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой и Серебрянической набережных, ул. Тверская, на Новой площади, на Тверском бульваре и Кутузовском проспекте.